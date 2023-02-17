В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций, спасательные силы оперативного реагирования МЧС Азербайджана продолжают операции в братской стране. Информацию об этом распространило МЧС республики.

Более 110 человек сил МЧС, находившихся в Кахраманмараше, для поддержки поисково-спасательных операций в связи с разрушительным землетрясением в районе Хатай сегодня утром отправились в этот регион. Будет предоставлена дополнительная информация о ходе операций.