Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения в Турецкой Республике силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают процесс по установке палаток, отправленных Министерством.

Согласно информации Министерства, силы МЧС установили очередной палаточный городок (300 палаток) во дворе Университета Сютчю Имам в Кахраманмараше.

В палатках созданы необходимые условия для людей, в том числе, организована полевая кухня.

