Киностудия Warner Bros. приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

«В настоящее время Warner Bros. изучает, как вывести «Проклятое дитя» на большие экраны. Возвращение главных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа, было бы мечтой, но до этого все еще невероятно далеко», — рассказал источник.

Разработка фильма находится на начальном этапе. Также The Sun напомнила, что первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» был выпущен в ноябре 2001 года, а финальная часть спустя 10 лет — в 2011-м.