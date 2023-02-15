Российские войска могут окружить город Бахмут уже в марте или апреле этого года, однако на сроки могут повлиять поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, не стоит недооценивать помощь Киеву со стороны Запада, чья техника может доставить проблем на поле боя.

«Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти «Леопарды», сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», – выразил мнение предприниматель.

Ранее Пригожин заявил, что продвижение ВС России на бахмутском направлении сковывает силы противника, не позволяя ему развивать наступление на других участках фронта.

По данным бизнесмена, населенный пункт удерживают около 40-50 тысяч украинских военных.