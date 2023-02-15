Под завалами в Кахраманмараше остается гражданка Азербайджана. Об этом сказал Хамран Амирли — преподаватель азербайджанского происхождения в Университете Сютчю Имам.

Он сказал, что в центральной части города и районе Эрбистан обнаружены тела двух человек: «Их тела отправлены в Азербайджан. Под завалами остается еще один гражданин Азербайджана. Это женщина, которую зовут Лида Годжаева. Сегодня я разговаривал с ее дочерью. Члены ее семьи находятся сейчас здесь, ее поиски продолжаются».

Хамран Амирли добавил, что всего в Кахраманмараше было около 50-60 азербайджанских студентов, где-то 10 семей: «После землетрясения с каждым из них связались. Студенты и некоторые семьи были эвакуированы из Кахраманмараша нашим посольством» (цитата по АПА).

Преподаватель также сказал, что студентка Университета Сютчю Имам Гёйча Бахшалиева была извлечена из-под завалов живой спустя 30 часов и госпитализирована: «Ее лечение продолжается в одной из городских больниц».