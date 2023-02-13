Председатель Верховного суда Рамиз Рзаев прокомментировал решения об освобождении от конфискации имущества генералов упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Акифа Човдарова и Субахира Гурбанова, сообщает АПА.

По словам Рзаева, имущество освобождено от конфискации в соответствии с законом. То есть доказано, что оно не было приобретено преступным путем и принадлежало лицам, не являвшимся участниками преступления: «В таких случаях следственный орган должен установить, было ли арестованное имущество приобретено на преступные деньги или принадлежит кому-то из родственников человека. Каким бы ни было преступление, при принятии решений мы руководствуемся законом. Все равны перед законом. Мы не можем сказать, что это Човдаров, это кто-то другой, поэтому на него закон не распространяется. Какая мне разница, Човдаров, Гурбанов или Мамедов… Мы должны правильно толковать закон, мы не можем поступать с одним так, а с другим иначе. Как я уже сказал, мы руководствуемся законом при принятии решений».

Отметим, что согласно решению Верховного суда часть уголовного дела бывшего начальника Главного управления энергетики и транспортной безопасности упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Акифа Човдарова, связанная с конфискованным имуществом была возвращена для повторного рассмотрения.

После повторного рассмотрения дела в Бакинском апелляционном суде 28 декабря 2022 года было обнародовано решение. Решением суда 30-миллионное имущество, оформленное на имя родственников Акифа Човдарова, освобождено от специальной конфискации.

Кроме того, несколько дней назад владельцам возвращено несколько объектов имущества, конфискованных по уголовному делу бывшего начальника Управления по борьбе с транснациональной организованной преступностью МНБ генерал-майора Субахира Гурбанова.