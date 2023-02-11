Обломки здания рухнули на турецких спасателей, разбиравших завалы после землетрясений. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Инцидент произошел в турецкой провинции Хатай. На кадрах видно, как спасателей падает груда обломков. По предварительным данным, под завалами оказался один человек, его спасли. Уточняется, что состояние поисково-спасательной команды хорошее.