Обломки здания рухнули на турецких спасателей, разбиравших завалы после землетрясений. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
Инцидент произошел в турецкой провинции Хатай. На кадрах видно, как спасателей падает груда обломков. По предварительным данным, под завалами оказался один человек, его спасли. Уточняется, что состояние поисково-спасательной команды хорошее.
Hatay’da arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin üzerine bina çöktü.
Ekiplerin durumunun iyi olduğu aktarıldı. pic.twitter.com/P7xYDcbzza
— DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) February 11, 2023
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