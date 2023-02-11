Президент США Джо Байден и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва выступили в поддержку идеи реформирования Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«Лидеры заявили о намерении работать сообща с целью проведения содержательной реформы Совета Безопасности ООН <…>», — указывается в документе. Президенты США и Бразилии выступили за «расширение состава [Совбеза ООН] за счет предоставления мест постоянных членов странам Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна». Предполагается, что за счет этого будут «расширены возможности [СБ ООН] по эффективному реагированию на наиболее актуальные вопросы, касающиеся мира и безопасности».

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что выступает за реформирование Совбеза ООН, чтобы этот институт был более представительным и эффективным. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Совет Безопасности ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки. На включение в СБ ООН долгое время претендуют некоторые западные государства, прежде всего Германия.