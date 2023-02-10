В турецком Хатае собака помогла спасти женщину спустя 103 часа после бедствия
Женщину удалось вызволить из-под завалов шестиэтажного дома
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В турецком Хатае собака помогла спасти женщину спустя 103 часа после бедствия
Женщину удалось вызволить из-под завалов шестиэтажного дома
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
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