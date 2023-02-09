Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало предложения об эвакуации граждан Азербайджана из Турции на самолетах.

Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, граждане эвакуируются на автобусах, информирует Reoiort.

По его словам, решение об эвакуации на самолетах пока не принято: «Эвакуация посредством автобусов быстрее и удобнее. Воздушные транспортные средства порой вынуждены ждать. Могут возникнуть определенные трудности, потому что большинство самолетов – грузовые. К тому же аэропорты не принимают пассажирские самолеты из-за сложившейся ситуации».

А .Гаджизаде отметил, что эвакуация граждан Азербайджана продолжилась и накануне.