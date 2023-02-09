Пропагандистка Маргарита Симоньян продолжает отрабатывать пропагандистскую установку о том, что “смерть неизбежна, смерть ждёт всех россиян”.

Журналистка считает, что совершенно не факт, что лучше умереть немощным и от болезни, чем “за правильное и важное дело”:

«Если можно было бы избежать смерти, то конечно, было бы обидно умирать. Но шансов избежать смерти ведь нет. Разница в 10 лет, в 20 лет, в 30 лет — в принципе небольшая. С точки зрения Вселенной — вообще небольшая. Я, слава Богу, трёх детей уже родила, чего-то, чего хотела в жизни добилась, даст Господь ещё посражаться, позащищать свою страну, я буду благодарна», — заявила она..

Также Симоньян заявила, что перед началом СВО предполагала, что это будет “точечная операция, чуть сложнее и болезненнее, чем в Крыму”.