Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным организациям в Азербайджане.

Согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным организациям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа выделен 1 миллион манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви – 350 тысяч манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 350 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 350 тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане – 350 тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине в Азербайджане – 350 тысяч манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин – 350 тысяч манатов.