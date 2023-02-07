«Члены экипажей судов ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO), плавающих в иностранных водах, организовали акцию в знак поддержки в связи с землетрясением, произошедшим в Турции», сообщили в ASCO.

Чтобы привлечь внимание к разрушительному землетрясению и его последствиям, моряки развернули плакаты «Pray For Turkey» на палубах судов. Этим моряки также выразили свою скорбь по поводу гибели людей в результате стихийного бедствия и солидарность с турецким народом в эти трудные для него дни.

В ходе акции моряки почтили память погибших граждан Турции и выразили соболезнования их семьям и родственникам.