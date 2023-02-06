Спасатели вызволили из-под завалов в Кахраманмараше двух сестер-студенток из Азербайджана.
Установлены личности студенток — Гюльшен и Жаля Джафаровы. Сообщается, что состояние девушек оценивается как средней тяжести.
Спасатели вызволили из-под завалов в Кахраманмараше двух сестер-студенток из Азербайджана.
Установлены личности студенток — Гюльшен и Жаля Джафаровы. Сообщается, что состояние девушек оценивается как средней тяжести.
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