По распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева делегация МЧС в составе 370 человек отправляется в братскую Турцию для устранения последствий сильного землетрясения, произошедшего там сегодня утром, и оказания поддержки поисково-спасательным работам.

Об этом журналистам сказал начальник Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана, генерал-майор Этибар Исмаилов.

Этибар Исмаилов сообщил, что в районах, где произошли разрушения, будут задействованы 8 обученных собак Кинологического центра МЧС.