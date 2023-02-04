Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Ярдымлинского РОП задержали жителя района Дж.Агаева, управлявшего автомобилем марки «ВАЗ-2106», за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что Агаев управлял транспортным средством без водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные в отношении задержанного материалы были направлены в Ярдымлинский районный суд на рассмотрение.

Решением суда Агаев приговорен к административному аресту сроком на пять дней.