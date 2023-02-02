Мы уже два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза. Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтверждает Меморандум о стратегическом партнерстве по природному газу, подписанный в прошлом году в Баку между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

«Наш уважаемый гость (президент Румынии) примет участие в церемонии открытия Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится завтра в Азербайджане. Участие президента Йоханниса в открытии свидетельствует о большом значении этого мероприятия», — подчеркнул глава государства.