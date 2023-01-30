Заключенный Игорь Матюхин, осужденный за кражу, хищение и многочисленные угоны, и впоследствии завербованный на войну в Украину, сбежал из отряда ЧВК «Вагнера» и пытается вернуться обратно в тюрьму. Об этом он сообщил The New York Times.

Издание отмечает, что с войны большинство наемников возвращаются с легкими или тяжелыми травмами, а многие гибнут на фронте. При этом вернувшиеся в основном молчат, так как боятся расправы.

26-летний Матюхин отправился в Украину из-за обещания досрочного освобождения и выплат. Когда его завербовали, он отбывал третий срок в Красноярском крае. В колонию на вертолете прилетел основатель ЧВК Евгений Пригожин, который лично позвал заключенных на фронт.

Уже через несколько дней согласившийся Матюхин был в тренировочном лагере недалеко от оккупированного Луганска. Бывший заключенный заявил, что там была атмосфера страха, «вагнеровцам» угрожали расстрелом, а одного человека из отряда куда-то увезли по приказу и больше его никто не видел. Когда тренировочный лагерь подвергся внезапной атаке, Матюхин воспользовался возможностью и сбежал. С тех пор он пытается вернуться в тюрьму, сейчас он находится в России. Родственник Матюхина подтвердил NYT, что тот пошел в ЧВК «Вагнера» из колонии, но другие подробности рассказа проверить невозможно, отмечают журналисты.

В Белом доме ранее заявляли, что потери ЧВК Вагнера на войне в Украине составляют около четырех тысяч, при этом 90% погибших — это бывшие заключенные, которые были завербованы и освобождены из колоний в обмен на «свободу» после завершения задач на «спецоперации». Всего на войну могли отправить около 50 000 «вагнеровцев», их которых около 40 000 составляют заключенные. Глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова также сообщала, что из 50 тысяч заключенных на фронте остались около десяти тысяч.