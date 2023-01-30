Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата на площади Героев в Будапеште.
Здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата на площади Героев в Будапеште.
Здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата.
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