Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата на площади Героев в Будапеште.

Здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата.