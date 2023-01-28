Иран должен провести самое тщательное расследование и объяснить Азербайджану, всему миру, как такое могло произойти.

Об этом сказал Азербайджанскому Телевидению и NTV (Нахчыванское телевидение) находящийся с визитом в Нахчыванской АР известный российский журналист, переводчик и телеведущий, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, заслуженный работник культуры РФ Михаил Гусман, комментируя вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране.

М.Гусман добавил, что нападение на посольство Азербайджана в Тегеране отозвалось болью в сердцах всех, кто понимает, насколько страшен терроризм: «Этот теракт всех возмутил. Министр иностранных дел России, ООН резко отреагировали на него. Выражаю соболезнования семье Орхана Аскерова, который ценой своей жизни, вместе со своими товарищами предотвратил еще большую трагедию.

Я считаю, что терроризму нет места в современном мире. Азербайджан не приемлет терроризм, об этом заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я считаю, что Иран должен провести самое тщательное расследование и объяснить Азербайджану, всему миру, как такое могло произойти.», — отметил Гусман.