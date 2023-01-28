Правовое государство — это государство, вся деятельность которого подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека. Правовое государство основывается на принципах: закон — прежде всего, и все граждане обязаны ему следовать; права граждан защищены государством; держава и субъект права взаимно ответственны друг перед другом.

Главная задача власти — защита прав и свобод своих граждан. Однако в некоторых случаях то, что происходит в азербайджанской судебной системе, не только ставит под сомнение принцип верховенства закона, но и сводит на нет все старания в сфере построения Азербайджана как правового государства.

В эти моменты в Бакинском военном суде решается судьба военнослужащего Исмаила Джафарова, который в июле прошлого года стал участником ДТП со смертельным исходом. На трассе Баку-Сумгайыт под колеса его автомобиля угодил, а точнее, бросился пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Видео с места ДТП сегодня распространили местные СМИ, и на кадрах отчетливо видно, как на четырехполосной дороге пешеход со всего размаху врезался в автомобиль Джафарова, который заметьте, не превысил дозволенную на том участке скорость. От удара пешехода отбросило в сторону. Джафаров остановил автомобиль и сделал все необходимое, чтобы доставить пострадавшего в больницу…

Судебное разбирательство по делу Джафарова подходит к концу, в пятницу государственный обвинитель запросил для Джафарова у судьи пять лет лишения свободы. Но тут возникает вопрос: За что? Не слишком ли суровое наказание требует прокурор для подсудимого, который не является преступником. Это даже не убийство по неосторожности.

Понятно, что жизнь любого человека бесценна, и за лишение жизни нужно наказывать. Но на видео видно, что водитель не нарушал правил ПДД, никого не обгонял, соблюдал положенную дистанцию и не создавал аварийную ситуацию. Мог ли Джафаров, выходя утром из дома, предположить, что столкнется со смертью, спровоцированной самим же пострадавшим? А вдруг этот человек задумал свести счеты с жизнью и сделал это. Но при чем тут водитель, за что ему нести ответственность в таком случае?

И только от решения судьи в данный момент зависит судьба Джафарова, который к тому же, является братом шехида Оруджа Джафарова, павшего в боях на Агдеринском направлении в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В связи с этим сотрудник Minval.az обратился за комментарием к специалистам. Так, адвокат Мухтар Мустафаев отметил, что решение суда выносится на основании результатов тщательно проведенной экспертизы. По его словам, имеет значение каждый момент, каждая деталь.

Однако М.Мустафаев заявил и то, что как правило, судьи применяют самые жесткие меры из предложенных в этих случаях в Уголовном кодексе, то есть, применяют самую верхнюю планку наказания, что недопустимо.

Напомним, что президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о гуманизации политики наказания. Более того, 10 февраля 2017 года Ильхам Алиев подписал распоряжение «О совершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

По словам адвоката, Джафарову должны присудить условный срок или пребывание в колонии-поселении, а не в тюрьму отправлять: «Он же не преднамеренно этот наезд совершил. Адвокат обвиняемого должен поставить под сомнение, опротестовать решение экспертов, потребовать назначение повторной независимой экспертизы, привлечь других экспертов».

Любопытно, что в случае с невиновным Джафаровым государственный обвинитель не стал задаваться вопросом о справедливости столь жесткого наказания. Зато излишний гуманизм проявил судья в рассмотрении в 2018 году дела внука бывшего вице-премьера Али Гасанова и зятя одного из действующих министров — Наиля Аллахвердиева, мчавшегося на высокой скорости на автомобили Mercedes Gelandawagen, сбившего насмерть двух человек, покалечившего столько же, и сбежавшего с места происшествия.

Но, несмотря на всю тяжесть содеянного, под арестом Аллахвердиев провел всего год. Бакинский апелляционный суд смягчил наказание Бакинского суда по делам о тяжких преступлениях (6 лет лишение свободы) и перевел его в колонию-поселение. Аллахвердиев получил право покидать колонию на 12 часов в сутки…

Между тем главный редактор сайта Avtosfer.az, эксперт в транспортной сфере Эльмеддин Мурадлы в беседе с Minval.az заявил, что прослеживается необъективность следственных и судебных органов в деле расследования последнего факта.

«На видеокадрах видно, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте, не предусмотренном для пешеходов. Это четырехполосная дорога, но автомобили двигаются по ней в пять рядов. Как на этой широкой и загруженной дороге автомобилист должен заметить приближающегося пешехода? Кроме того, здесь не автомобиль ударяет пешехода, а наоборот, пешеход со всей силой врезается в автомобиль. В таком случае зачем суд омрачает жизнь водителя? Печально, что погиб человек. Но такой подход гособвинителя очень ошибочен. Он стимулирует произвол пешеходов на дорогах. Следственный орган может допустить и часто допускает нарушения в ходе расследования, но это не значит, что суды должны поступать так же и игнорировать главную задачу власти – защита прав и свобод граждан», — сказал эксперт.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Гражданское общество, построение правового государства».