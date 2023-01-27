27 января посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана в связи с терактом против посольства Азербайджана в Иране.

На встрече было резко осуждено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, доведено до сведения иранской стороны неприемлемость таких нападений на дипломатические представительства, сказано, что обязанностью принимающей стороны является охрана здания миссии от всех видов нападений и обеспечение безопасности сотрудников на основании «Венской конвенции о дипломатических отношениях».

Было выдвинуто требование, чтобы соответствующие органы Ирана как можно скорее привлекли к ответственности лицо, совершившее террористический акт, провели тщательное расследование, выявили и наказали других участников, причастных к организации и совершению теракта.

На встрече также было сказано, что в последнее время против Азербайджана в Иране ведется спланированная антиазербайджанская кампания, и произошедшее еще больше обострило и без того непростые отношения.

Посол Ирана Сейед Аббас Мусави резко осудил вооруженный инцидент против посольства Азербайджана и сказал, что глубоко опечален случившимся, и выразил глубочайшие соболезнования семье сотрудника посольства, а также правительству и народу Азербайджана.

На встрече посол также подчеркнул, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, и что в настоящее время этот вопрос расследуется правоохранительными органами, подробная информация будет обнародована после завершения процесса расследования.