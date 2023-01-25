В ближайшую пятницу министр обороны Бельгии Людивин Дедондер предложит правительству выделить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут системы ПВО и противотанковое оружие, а также боеприпасы. Об этом сообщает RTL.

«В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения насущных потребностей украинцев в части ПВО и противотанкового оружия, а также в части боеприпасов», — заявила министр.

При этом она отметила, что танки в пакет не войдут, поскольку у Бельгии нет немецких Leopard 2. По ее словам, десять лет назад страна решила продать их из-за окончания эксплуатации.

В то же время Дедондер отметила, что такие танки можно было приобрести для Украины, однако в настоящий момент бельгийские компании ставят на них «необоснованную» цену в 500 тысяч евро.

«В данный момент есть бельгийские компании, которые делают необоснованную наценку. Цена перепродажи — 500000 евро за машины, которые хранятся в ангарах и которые не проходили реставрационные работы», — добавила она.