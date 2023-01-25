Украина де-факто стала членом НАТО, заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Пионтковский отметил, что ранее такой тезис озвучил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Я отдам ему должное, он первым вот этот тезис, что Украина уже де-факто страна НАТО и, конечно, единственный способ гарантии безопасности – это ее полноценное членство в НАТО. […] Более того, он повторил правильную мысль, что самое большее геополитическое изменение в мире в 2022 году – это появление на карте Европы новой великой державы с одной из самых сильных и эффективных армий в Европе», – сказал он.

Публицист считает, что «это полностью изменило ситуацию».

«Полностью с головы на ноги поставлена дискуссия членства Украины в НАТО, потому что раньше навязывалось, удовлетворяет ли Украина и когда она может удовлетворить (может, через 10 лет) каким-то великим критериям, которым сегодня уже удовлетворяет, наверное, Северная Македония и Албания. Сейчас вопрос стоит в другом: что Украина как раз выполняет – единственная страна – ту функцию, ради которой НАТО было создано 75 лет назад», – объяснил Пионтковский.

По его словам, «постепенно на Западе замечают, как вопрос о членстве Украины в НАТО после войны плавно перетекает из вопроса гарантий безопасности Украины, в вопрос гарантий безопасности Европе».

«А кто еще может защитить Европу? Европа 50 лет мечтала о создании европейской армии. […] Мне кажется, Украине сейчас не нужны натовские солдаты, […] от НАТО нам нужно просто оружие, оружие, оружие», – подчеркнул Пионтковский.