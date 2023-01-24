С помощью ЧВК «Вагнера» на свободу вышел петербургский предприниматель Александр Тютин, осужденный на 23 года колонии за убийство семьи из четырех человек. Об этом пишет 47news.

Ему оставалось отбывать 19 из 23 лет в ИК-9 в Карелии, однако в июле туда приехали вербовщики из ЧВК Вагнера. Возраст набора в группировку якобы ограничивается 50 годами, однако 66-летнего Тютина приняли и сделали штурмовиком. Согласно обещаниям основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, завербованные заключенные должны выйти на свободу через полгода службы. Тютин освободился на месяц раньше, во второй половине декабря. Мужчина не получил на войне ни одного ранения. Он вернулся в Санкт-Петербург, где пробыл около месяца, после чего 17 января улетел в турецкую Анталию.

Тютин был задержан в 2008 году по обвинению в найме киллера для убийства своей племянницы. Мужчина утверждает, что она претендовала на слишком большую часть наследства. Киллер, которого он нанял, оказался сотрудником отдела ГУ МВД. Позже стало известно, что ранее Тютин также заказывал убийство семьи из четырех человек. Это произошло в 2005 году: в садоводстве «Серебряный ручей» под Сертолово была убита семья из четырех человек. В ней воспитывались два ребенка — 11-летний мальчик и 15-летняя девочка. Семью расстреляли из автомата Калашникова, после чего добили топором. В конце 2020 года Тютина и его киллера признали виновными в убийстве. Киллера приговорили к 19 годам колонии.