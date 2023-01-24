Дагестанские ученые нашли причину массовой гибели каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу России.

Ученые Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета обнаружили в организме погибших животных вирус птичьего гриппа, сообщил директор вуза Алимурад Гаджиев, передает «Интерфакс».

«Совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда «Компас» наши специалисты отобрали образцы тканей мертвых тюленей, и по первым результатам их анализа мы уже можем сказать, что образцы дали положительные результаты на птичий грипп», поведал ученый.