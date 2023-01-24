Дагестанские ученые нашли причину массовой гибели каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу России.
Ученые Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета обнаружили в организме погибших животных вирус птичьего гриппа, сообщил директор вуза Алимурад Гаджиев, передает «Интерфакс».
«Совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда «Компас» наши специалисты отобрали образцы тканей мертвых тюленей, и по первым результатам их анализа мы уже можем сказать, что образцы дали положительные результаты на птичий грипп», поведал ученый.
Тогда почему такой же вирус не обнаружили наши вирусологи при взятии образцов взятых у тюленей выброшенных на наш берег , а там не менее 50 особей … и почему дагестанские вирусологи говорят об этом сейчас , ведь тема гибели тюленей уже несколько месяцев обсуждается …????