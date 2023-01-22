24 января в столице Узбекистана — Ташкенте состоится 26-е заседание Совета министров государств-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), сообщает АПА.

В заседании примут участие министры иностранных дел стран-членов организации, а также генеральный секретарь ОИС Хусрав Назири.

Отметим, что с 2023 года председательство в Организации экономического сотрудничества переходит к Азербайджану.

Первое в этом году заседание Совета постоянных представителей организации в рамках председательства Азербайджана в Организации экономического сотрудничества в 2023 году состоялось 11 января 2023 года в Тегеране.