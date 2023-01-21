Дано указание на проведение внутришкольного расследования в бакинской неполной средней школе № 59 в связи с распространенной видеозаписью жестокого обращения преподавателя в отношении учащихся. Об этом говорится в сообщении Управлении образования города Баку.

«Отметим, что подобные случаи, наносящие ущерб репутации школы и педагога, несовместимы с учебным процессом. В общеобразовательных школах регулированию отношений «учитель-учащийся» всегда придается особое значение, в этом направлении проводится необходимая просветительская работа. В решении таких вопросов в качестве основного фактора уделяется внимание предотвращению психологического ущерба у детей, сохранению авторитета учителя.

Поддержание благоприятной учебной и развивающей среды в общеобразовательных учреждениях, проведение системной работы по повышению эффективности деятельности школ, повышение психологической устойчивости детей, регулирование отношений «учитель-учащийся» и «школа-родитель» являются одними из основных задач, стоящих перед руководителями образовательных учреждений», — отмечается в сообщении управления.