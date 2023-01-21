На Открытом чемпионате Австралии по теннису произошел неприятный инцидент.

20 января российский спортсмен армянского происхождения Карен Хачанов, вышедший в 1/16 финала с теннисистом из США Фрэнсисом Тиафо на турнире серии «Большого шлема», после победы оставил запись на камере «Artsakh stay strong», что означает «Арцах, держись», сообщает Apasport.az.

Учитывая недопустимость такой провокации, Федерация тенниса Азербайджана направила в Международную федерацию тенниса протестное письмо. В письме были представлены факты и юридические документы, связанные с провокацией, направленной против нашей страны, потребовано наказать теннисиста.