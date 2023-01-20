Вы заметили устойчивую тенденцию, что после вторжения России в Украину, все чаще стали звучать заявления о возможном поражении Москвы в войне?

Несмотря на истеричные заявления российских пропагандистов, что «российская армия всех сильней», реалии говорят об обратном. Нет и, как оказалось, не было «второй в мире армии». Авантюра в Украине обнажила истину: Россия, которая кичилась тем, что в считанные дни разберется с украинскими «нацистами», оказалась в глубокой…прострации. Имидж России, как военно-политической державы, тает на глазах. И дело не только в «коварных иноагентах» в лице российских актеров, которые высказались против войны. Происходящее на украинском фронте, то бишь фиаско России в безумном плане захватить Украину, вынудило Кремль прибегнуть к откровенному ядерному шантажу. И для этой цели Россия не побрезговала примешать к угрозам религиозный фактор.

Поражение России в нынешних условиях может привести к губительным последствиям для всего человечества. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после литургии в Богоявленском соборе Москвы по случаю праздника Крещения.

«Сегодня возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населяют очень сильные люди, которые из поколения в поколение были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу», — сказал он.

«Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира», — сказал предстоятель РПЦ.

Пройдемся по последнему абзацу высказываний патриарха Кирилла, который словно повторил слова Дмитрия Медведева и Рамзана Кадырова. Суть их заявлений сводилась к тому, что если Россия потерпит поражение, то никому на планете не жить, так как Кремль использует ядерное оружие.

Слова Медведева и лже-мусульманина Кадырова, которые жаждут крови и гибели человечества, можно списать на бесноватость этих лиц. Но как объяснить кровожадность патриарха Кирилла? Он променял Всевышнего на мимолетное поклонение человеку, развязавшего братоубийственную войну.

И последний момент. Патриарх Кирилл, не будучи сильным в теологии, выставил себя полным неучем и профаном в области истории.

«Которые не сдались никогда ни одному врагу», — цитата патриарха Кирилла. В таком случае возникает вопрос: кому же «никогда не сдававшиеся врагу » в течение 300 лет платили дань? Для понимания патриарха Кирилла столь простой вопрос может оказаться сложным, потому отмечу: татарам-монголам.

Фарид Теймурханлы