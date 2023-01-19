Майя Санду, президент Молдовы, объявила, что страна попросила союзников поставить в республику системы наблюдения за воздушным пространством и комплексы ПВО (противовоздушной обороны).

«Мы запросили системы воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы понимаем, что Украина в приоритете и должна получить их, но мы тоже надеемся получить что-то», — сказала Санду в своем интервью корреспонденту агентства Рейтер.

Накануне представители молдавского министерства обороны заявили, что требуется усилить обороноспособность республики и для этого надо приобрести необходимое оружие. Так, министр обороны заявил о необходимости организации системы ПВО, однако нужных средств для этого у страны сейчас нет.