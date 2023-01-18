Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 февраля начнет выполнять прямые авиаперелеты между Санкт-Петербургом и Баку. Рейсы запустят в рамках расширения международной программы полетов из Петербурга в обход Москвы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы авиаперевозчика.

«Аэрофлот запускает собственные регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку на самолетах Boeing 737-800. <…> Благодаря расширению международной программы полетов из Санкт-Петербурга у жителей региона появятся новые возможности путешествий без пересадок в Москве», — рассказали в пресс-службе.

Полеты из аэропорта Пулково в Баку будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. На данный момент продажа билетов уже открыта.