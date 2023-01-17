По дороге Ханкенди-Лачин в очередной раз был обеспечен беспрепятственный доступ трем автомобилям российских миротворцев.

Одна легковая машина и два грузовых автомобиля проехали из Лачына в направлении Ханкенди.

В автомобилях находились 26 гражданских лиц армянской национальности, 20 из которых подростки. Они принимали участие в спортивных состязаниях в Армении, уточняет «Репорт».

Это вновь доказывает, что Лачинская дорога открыта для гуманитарных целей.

Таким образом, за сегодняшний день по дороге Ханкенди-Лачин беспрепятственно проехали 39 автомобилей российских миротворцев.