Уволенные начальники отделов и секторов Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) назначены на новые должности.

Бывший начальник отдела по вопросам гуманитарной политики и работе с общественными организациями аппарата Верховного меджлиса Эмин Мамедов назначен на должность советника в Министерстве образования автономной республики.

Экс-начальник отдела приема Рашад Ахмедов продолжит свою деятельность в Министерстве труда и соцзащиты населения Нахчывана в качестве советника министра.