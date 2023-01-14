В Саратове торжественно открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе заключенному Денису Ковырзину, завербованному ЧВК Вагнера. Как выяснила Би-Би-Си, его вывезли на фронт из колонии для силовиков, где он сидел за убийство и незаконное хранение оружия.

Мемориальную доску установили в конце 2022 года на фасаде местной школы № 11. Би-Би-Си также удалось установить, что Ковырзин посмертно получил краповый берет, который считается символом высоких моральных стандартов.

12 января на Урале торжественно похоронили вагнеровца Сергея Молодцова, который забил насмерть свою мать.

Вот как личность Молодцова описали в администрации города:

«Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость. Светлая память!»

В начале января СМИ обращали внимание, что один из заключенных, которому основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обещал свободу, находился в тюрьме за убийство своей бабушки — ветерана Великой Отечественной войны.