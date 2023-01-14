Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нужно «бороться» за россиян, которые уехали из страны, но «не скатились на стезю вражеского отношения» к ней.

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал представитель Кремля.

Как считает Песков, власти РФ должны создавать условия, чтобы уехавшие граждане, которые не являются врагами своей страны, захотели вернуться. Отвечая на вопрос, можно ли для этого, например, действовать в русле таких мер, которые принимаются для сохранения и возвращения IT-специалистов, он отметил: «Конечно». «А что, IT — это золотой ресурс, а все остальные нет?» — задался вопросом пресс-секретарь, подчеркнув, что нельзя делать таких различий.

Об этом представитель Кремля упомянул, комментируя по просьбе журналистов идею спикера Госдумы Вячеслава Володина дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества покинувших страну граждан за реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию вооруженных сил. Как считает Песков, в этом случае сначала нужно квалифицировать, что именно считается преступлением.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — уверен пресс-секретарь президента.