Cостоялась церемония выпуска азербайджанских военнослужащих, завершивших курс обучения управлению беспилотниками Bayraktar AKINCI.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Турции в соцсети «Твиттер».

🇦🇿 Büyükelçiliği nezdindeki Askeri Ataşe P.Kur.Alb.Müşfig Mammadov Baykar tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen 🇹🇷 ve 🇦🇿’dan olan kursiyerlerin mezuniyet törenine katıldı ve kursu birinci olarak tamamlayan Azerbaycanlı öğrencilere diploma ve hediyelerini verdi. pic.twitter.com/lJDNXjjHnj

— AzEmbassyTürkiye (@AzEmbassyTurkey) January 13, 2023