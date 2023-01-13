Более полумиллиона бывших жителей Средней Азии, получивших гражданство РФ, следует «приоритетно» направить на войну в Украину, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. За последние 5 лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана», — сказал в интервью «Российской газете» Бастрыкин.

По его словам, в связи с этим нужно рассмотреть вопрос о «приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции». Он отметил, что с приобретением российского гражданства выходцы из Средней Азии получили не только права, но и обязанности. Также Бастрыкин напомнил, что у иностранцев есть возможность приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, если они поступят на военную службу по контракту.