Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с комиссаром Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсменом) Дмитрием Любинцем в Анкаре. Данная информация приводится в сообщении аппарата омбудсмена Азербайджана.

Стороны обсудили сотрудничество между омбудсменами двух стран, перспективы развития отношений в области эффективной защиты и обеспечения прав человека в сложившейся ситуации.

С.Алиева попросила украинского омбудсмена обратить внимание на вопрос защиты прав граждан Азербайджана Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева, которые в настоящее время находятся под арестом в Украине.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.

Украинский омбудсмен поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь украинцам и отметил важную роль азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой в этом вопросе.