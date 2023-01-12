13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 0-2° тепла, днем 3-6° тепла.

Атмосферное давление опустится с 781 мм рт. ст. до 777 мм. рт. ст., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Ночью на дорогах возможна гололедица.

В большинстве районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, временами туман, восточный ветер в горных и предгорных районах усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, в горах ночью 15-20° мороза, днем 3-8° мороза.

В горных и предгорных районах дороги заледенеют.