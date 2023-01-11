Законопроект о привлечении женщин на срочную военную службу в Армении пока только в стадии разработки, он еще не введен в оборот.

Об этом заявил журналистам замминистра обороны Арман Саркисян, передает Sputnik Армения.

По словам замглавы ведомства, поводом для такой идеи послужила «активность женщин в вопросах, связанных с обороной и безопасностью».

Также МО ранее организовало курсы стрельбы для армянских женщин.

По словам Саркисяна, служба в армии для женщин будет носить исключительно добровольный характер.