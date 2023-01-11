Мы должны исходить из того, что так называемый «мирный процесс» — да еще и при содействии далеко не мирных посредников — это не более чем попытка оттянуть время. Об этом в интервью «Минвалу» сказал экс-глава МИД Тофик Зульфугаров, комментируя пресс-конференцию премьера Армении Никола Пашиняна, в ходе которой было сделано много абсурдных и противоречащих друг другу заявлений.

— На вчерашней пресс-конференции Пашиняна не прозвучало главного: «Мы признаём территориальную целостность Азербайджана и отказываемся от притязаний на Карабах». Согласитесь, что без этого никакая мирная повестка не продвинется. То есть он вроде бы обещает открыть дорогу, работать над мирным договором и т.д., но ничего для этого не делает. В таком случае, как действовать Баку?

— Давайте еще раз взглянем на то, что мы имеем: проблема связана с тем, что когда Пашинян пришел к власти, он продекларировал известный лозунг: «Отделение ради спасения». То есть политика властей Армении направлена на то, чтобы отделить нагорный Карабах от Азербайджана. И поэтому в данном контексте ждать, что Пашинян откажется от притязаний на Карабах – наивно, по крайней мере. И потому мы должны исходить из того, что т.н. «мирный процесс» — да еще и при содействии далеко не мирных посредников, которых мы видим – это не более чем попытка оттянуть время, и, как сказал вчера президент Ильхам Алиев, это желание дождаться неких геополитических изменений, которые, якобы, обещают. Вот, собственно, о чем идет речь. И потому тот факт, что не прозвучало главного, а прозвучали какие-то туманные намеки, а в заявлениях Пашиняна мы наблюдали массу противоречащих друг другу мыслей – как в цитатнике Мао – не является проблемой для Пашиняна. Это его «визитная карточка».

— Кстати, президент Алиев в интервью местным телеканалам вчера заявил, что 2023-ий год – последний шанс для Еревана. Как вы думаете, на что намекал президент? Ожидается ли, на ваш взгляд, скажем, мини-операция по принуждению Еревана к миру?

— Во-первых, и 2022 год проходил под эгидой политики принуждения Еревана к миру. Это и применение силы в ответ на провокации, и постоянный политический прессинг в рамках переговорного процесса и так далее. Вся эта тактика, скажем, не нова, и она продолжится и в 2023 году – как отметил Ильхам Алиев, «мы внимательно следим за происходящей ситуацией, и готовы пресекать любые угрозы суверенитету и территориальной целостности Азербайджана». Это, естественно, касается и Карабахской зоны, и приграничной с Арменией территории. И поэтому в данном контексте я думаю, что Азербайджан в лице своего президента подчеркнул, что мы рассматриваем все варианты действий, и готовимся ко всем вариантам.

— Президент также заявил, что отправка очередной миссии ЕС в Армению может негативно повлиять на переговоры под эгидой ЕС, он рассказал, что нас, по сути, обманули. В таком случае, у сторон остается два варианта: вести переговоры в Москве или в Вашингтоне. Что вы можете сказать о позициях и заинтересованности этих стран, претендующих на посредническую роль между Баку и Ереваном?

— Я думаю, что была еще и вторая констатация того, что в ходе переговоров принимаются также и какие-то устные договоренности, к которым Азербайджан относится серьезно, но они, договоренности эти, постоянно нарушаются. В данном случае прозвучала констатация того, что политические оппоненты потеряли в результате своих действий и остатки доверия к своим заявлениям. И это очень серьезное предупреждение для оппонентов, так как это абсолютно неприемлемо, когда на переговорах достигаются какие-то продвижения, а затем в течение нескольких дней все эти договоренности меняются. Причем, это характерно не только для армянской политической элиты, но и для так называемого французского «посредничества». Это, в принципе, говорит о том, что европейский посреднический трек, который, как оказалось, находится под влиянием Франции, теперь не актуален, и на первый фланг, я считаю, выходят Вашингтон и Москва.

— Кстати, Баку также выдвинул повестку возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан. Что вы думаете об этом, какие риски могут нас ожидать, с учетом недоговороспособности Еревана?

— Я не думаю, что нас будут ожидать какие-то риски, тем более, было заявлено, что мы будем действовать в соответствии с нормами международного права, включая и восстановление прав тех людей, которые были нарушены. Кроме того, Азербайджан устами своего руководителя особо отметил моноэтнический характер Армении, которую некоторые пытаются представить в качестве «центра демократии и прав человека» на Южном Кавказе. Я думаю, это некий анонс того, как Азербайджан, используя тематику прав человека и демократии, будет обеспечивать права изгнанных из оттуда азербайджанцев.

Яна Мадатова