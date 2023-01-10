Народный суд средней инстанции китайского города Чанчунь во вторник приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего члена парткома Министерства государственной безопасности КНР, экс-генерал-майора Лю Яньпина. Как сообщило Центральное телевидение Китая, он признан виновным в получении взяток на общую сумму 234 млн юаней (около $34,5 млн).

Суд установил, что с 2001 по 2022 год Лю Яньпин незаконно помогал третьим лицам в бизнесе и урегулировании различных дел. За этот период он получил взятки деньгами и ценными подарками на сумму 234 млн юаней.

Лю Яньпин лишен политических прав, все его имущество и доходы, полученные нечестным путем, будут конфискованы и переданы в государственную казну.

Лю Яньпин занимал различные должности в Министерстве общественной безопасности и Министерстве государственной безопасности КНР. За последние десять лет он исполнял обязанности заместителя министра общественной безопасности КНР, а также возглавлял комиссию по дисциплине Министерства госбезопасности КНР.