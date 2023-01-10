В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Джабраильского района мероприятий на административной территории района было обнаружено большое количество боеприпасов.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на освобожденных территориях, на заброшенных военных позициях были изъяты 11 автоматов, 2 пулемета, 7 гранатометов, 2 снайперские винтовки, 2 оптические прицелы, 59 различных снарядов, 7780 патронов различного калибра и другие боеприпасы.