Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. О новом назначении Лапина сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Минобороны.

Ранее, в октябре прошлого года, СМИ и «военкоры» сообщали о том, что Лапина сняли с должности командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине.

Лапина широко критиковали за плохую работу на поле боя в Украине как глава Чечни Рамзан Кадыров, так и создатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.