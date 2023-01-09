Британия ведет переговоры о поставке танков Challenger 2 Украине. Речь идет о 10 единицах военной техники. Однако окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«Само по себе это не изменит правила игры, но все же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг нарушит барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать Украине западные танки из-за боязни, что это будет воспринято как чрезмерная эскалация со стороны России», — приводят слова источника журналисты.