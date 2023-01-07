Басманный суд Москвы продлил арест депутата Костромской областной думы, владельца здания клуба «Полигон» в Костроме Ихтияра Мирзоева, задержанного в связи с нарушением правил противопожарной охраны.

Как сообщает московский корреспондент АПА, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра еще на три месяца, то есть до 5 апреля.

В пожаре, произошедшем 5 ноября в ночном клубе «Полигон», владельцем которого являлся Ихтияр Мирзоев, погибли 13 человек. 7 ноября Мирзоев обратился в высший совет партии «Единая Россия», попросив приостановить его членство в партии.

В случае доказательства вины его ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.