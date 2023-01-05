В праздничные дни находящаяся в подчинении TƏBIB станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку работала в усиленном режиме 24/7.

Как сообщили в TƏBIB, за период с 31.12.2022 по 04.01.2023 общее количество вызовов составило 14 059, число госпитализированных — 1 307.

Наибольшее количество вызовов было зарегистрировано 01.01.2023 (2 867 вызовов, 284 госпитализированных) и 03.01.2023 (2 951 вызов, 285 госпитализированных).

Обращения были в основном связаны с повышением артериального давления, кардиологическими проблемами, травмами, симптомами диспепсии, респираторными заболеваниями и т. д.