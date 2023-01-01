17:12 Число погибших в тяжелом ДТП в Баку достигло 5 человек. Данную информацию приводит пресс-служба МВД. Установлены личности погибших.

Известно, что в результате аварии погибли Вугар Абдуллаев (1997 г.р.), Парвиз Ализаде (1994 г.р.), Айтекин Аллахъярова (1994 г.р.), Кенуль Намазова (2001 г.р.), Жаля Асланова (1997 г.р.).

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16:27 По факту ДТП с гибелью 4 человек в Низаминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек). Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.

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15:21 Число погибших в тяжелом ДТП в Баку достигло 4 человек. Несмотря на усилия врачей, пассажир автомобиля «Toyota Prius» скончалась.

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14:26 В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Автоавария произошла возле стадиона «Шафа» в Низаминском районе Баку. Оно произошло с участием двух легковых автомобилей марки Mercedes. Личности погибших устанавливаются, уточняет «Репорт». Проводится расследование.

Согласно информации издания АПА, 2 человека пострадали.

Как сообщил старший инспектор Бакинского городского управления Государственной дорожной полиции Араз Аскерли, столкнулись автомобили «Toyota Prius» и «Mercedes»:

«В ходе предварительного расследования было установлено, что инцидент произошел в результате нарушения водителем автомобиля «Mercedes» правил маневрирования. Этот автомобиль, двигаясь на высокой скорости в направлении метро «Кероглу», врезался в препятствие и вылетел на середину дороги. Ехавший сзади автомобиль «Toyota Prius» врезался в «Mercedes». Три человека погибли на месте происшествия. Те, кто находились в «Toyota Prius», госпитализированы в тяжелом состоянии».