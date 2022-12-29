Расходы Украины на оборону составляют сейчас почти треть ВВП страны. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«У нас есть стабильные расходы – образование, социальная защита, здравоохранение и другие. А военный бюджет вырос в шесть раз, сейчас это 31,7% ВВП, почти половина бюджета уходит на сектор безопасности и обороны», – сказал Марченко.

В то же время он отметил, что не стоит рассчитывать на оптимизацию министерств и сокращение аппарата чиновников для экономии бюджетных средств.

«Во-первых, это будут большие расходы в случае массового сокращения чиновников. Во-вторых, качественных кадров в системе не так уж много, их важно сохранить, поэтому любые изменения не должны привести к потере управляемости системы государственной власти», – подчеркнул министр.